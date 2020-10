Les jardins du musée Van Buuren à Uccle

La maison où vécurent David et Alice Van Buuren abrite leurs collections d’art dans un magnifique intérieur art déco. Côté jardin, c’est Jules Buyssens, un grand nom parmi les paysagistes belges, qui a signé les aménagements du terrain. Au bout du jardin en pente qui présentait des plantes encore rares dans les années trente, nous arrivons dans une zone en terrasse. L’escalier menait à un terrain de tennis que Jules a bien vite transformé en roseraie. C’est ici que se déroulaient de grandes réceptions. Les Van Buuren menaient une vie mondaine de premier plan et recevaient l’élite intellectuelle, des hommes politiques, des artistes. Voici le célèbre jardin du cœur commandé par Alice à René Pechère, signe d’amour envers son mari décédé. Cet espace vient d’être complètement restauré, au même titre que le bowling green pour les jeux de boules et les grandes réceptions sur le gazon ras. Le jardin qui s’étend sur un hectare et demi a retrouvé une nouvelle jeunesse et présente régulièrement des expositions en plein air. Un duo de sculpteurs est actuellement invité : Daniel Dewar et Grégory Gicquel.