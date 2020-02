Les jardins de Kerdalo, un savant mariage de romantisme et de botanique.

Les jardins de Kerdalo figurent parmi les plus beaux jardins de la Bretagne et sont l’œuvre du Prince Peter Wolkonsky, qui a fui la Russie avec ses parents en 1917. Résident d’abord en région parisienne où sont jardin est principalement composé de vivaces comme les iris, les pivoines, les delphinium… Une rencontre avec le propriétaire des pépinières Croux, spécialisées dans les rhododendrons, le fera quitter la ville lumière.

"Si je veux des rhododendrons, il faut que je déménage"

Séduit par le climat océanique et la douceur permanente du climat, le prince Wolkonsky s’installe à Trédarzec dans les Côtes d’Armor où il entreprend de transformer une ferme en manoir et d’aménager des jardins.

En quelques années, des bassins, cascades, escalier d’eau, grotte, pavillons vont être construits sur ce domaine de 17 hectares. Aidé de grands pépiniéristes comme Harold Hillier de Winchester, le prince choisira minutieusement les végétaux non seulement pour leur rareté botanique mais aussi et surtout pour leurs couleurs. Plus de 5000 plantes vont ainsi trouver leur place dans ces 17 hectares. Repris en mains par sa fille Isabelle et son mari Timothy lors du décès du prince à l’âge de 97 ans, après un dur labeur et malgré le passage de la tempête de 1999, les inondations, les fuites des étangs et parfois le manque d’eau, Kerdalo a reçu, en 2005, le label "Jardin Remarquable".