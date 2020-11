Les Jardins de Dounia : Des légumes bio du potager à l’assiette

"Ce sont les Américains qui ont popularisé ce légume ancien. Il est très riche en minéraux et antioxydants. Il a l’avantage de pousser presque toute l’année et surtout de très bien tenir l’hiver. On peut le cueillir feuille par feuille en commençant par le bas. Après une petite gelée, il est encore meilleur. Ça l’attendri et augmente son niveau de sucre. On peut aussi consommer ses fleurs en avril."