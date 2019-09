Cours de jardinage à la Ferme d'Uccle

La Ferme d'Uccle - Extrait de Jardins & Loisirs du 08/09/2019 - 08/09/2019 Des initiatives pour enseigner les bons gestes au potager et au verger , de plus en plus souhaitées par les jardiniers débutants, voient le jour. L'une d'entre elles est proposée par Tournesol, le Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie, dans le Parc Régional du Fond'Roy et plus précisément à la Ferme d'Uccle. Le cycle de cours s’étend sur une année, avec une pause hivernale de trois mois, et peut être débuté à tout moment.