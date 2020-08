Les Asters, feu d’artifice de couleurs assuré au jardin

Les asters et leur look de marguerite embellissent les jardins de mille couleurs. Cette étoile incontestée des parterres a une floraison abondante, durable et colorée.

Pourquoi planter des asters ? La période de floraison s’avère très longue, puisqu’elle s’étale de la fin du mois d’août au mois de novembre selon les espèces. Elles aiment tous les types de sol mais attention, l’humidité stagnante en hiver peut leur être fatale. Toutes sont des bombes à nectar et attirent les papillons et d’autres insectes butineurs. La plantation La meilleure période de plantation est l’automne. Les sujets que vous trouverez en pépinières porteront encore quelques fleurs histoire de vous faire une idée précise de la plante. Il est important de faire tremper préalablement la motte pour que le terreau soit gorgé d’eau et de démêler les racines trop serrées. Déposez au fond du trou un peu de compost bien décomposé et tassez bien autour du pied. Un petit apport d’engrais au printemps lui donnera un coup de fouet et relancera sa croissance.