Les ancienne variétés tolérantes aux maladies: retrouvez-les dans la brochure 'Certifruit'

Brochure CERTIFRUIT pour la plantation d'arbres fruitiers - Extrait de Jardins & Loisirs du... Toutes les informations relatives à la plantation d’arbres fruitiers CERTIFRUIT sont dorénavant réunies dans une nouvelle brochure. Cette publication de 116 pages reprend non seulement la description complète des variétés CERTIFRUIT mais aussi une aide au choix ainsi que des conseils pour la plantation, la taille et l’entretien. La brochure, éditée par le CRA-W et la FWH en partenariat avec le Collège des Producteurs et le soutien de la Wallonie est en vente chez les pépiniéristes ‘Artisans Greffeurs’ et les revendeurs CERTIFRUIT.