Les ambiances d’arrière-saison de Sébastien Brison

Ambiances d'arrière-saison - Extrait de Jardins & Loisirs du 25/10/2020 - 25/10/2020 Sébastien Brison est un architecte-paysagiste de la région de Chimay et depuis près de 30 ans, il réalise, avec son équipe, des jardins en Wallonie et en France. Les plantes vivaces sont sa spécialité et il aime beaucoup l’atmosphère d’arrière-saison. Découvertes de quelques unes de ses créations dans la région de Chimay.