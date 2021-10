Leiden aux Pays-Bas, un grand jardin partagé

Aux Pays-Bas, la ville de Leiden est entourée par le Singelpark. Une promenade le long des canaux qui traverse nombre de jardins développés et entretenus bénévolement par les riverains et des bénévoles.

La municipalité construit des ponts pour assurer la continuité de la promenade. Après Amsterdam, Leiden est la ville hollandaise où il y a le plus de canaux et de ponts.

Le Singelpark est situé le long des remparts du 17ème siècle entourant le centre-ville historique de Leiden. Cette promenade de 7 kilomètres est jalonnée de parcs entretenus principalement par 15.000 bénévoles qui vivent ou travaillent dans la ville . Les citoyens donnent de leur temps et de leur expertise pour la conception, le développement et l’entretien du Singelpark.

Initié en 2012, ce projet citoyen avait pour but de créer un cadre de verdure à proximité d’un habitat dense. Mission plus qu’accomplie. Depuis, des nombreux espaces se sont ajoutés. Le Singelpark accueille des activités sportives ou culturelles devenant un lieu de rencontre et de coopération. Il est ainsi devenu l’exemple d’une nouvelle conception d’espace vert, un lieu où chacun peut apporter sa contribution.