Le Vivier d’Amarose, un jardin au fil du Samson

Le Vivier d'Amarose - Extrait de Jardins & Loisirs du 15/03/2020 - 15/03/2020 Le cours d'eau le Samson traverse le Vivier d'Amarose, un jardin situé dans le Condroz. Au gré des ponts, on passe de l'ombre à la lumière pour admirer des ensembles de vivaces et d'arbustes. Ici, tout est symbolique et invite à arrêter la course du temps.