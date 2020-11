Le vignoble de Marc De Brouwer à Uccle

Cet amour est né dans les années 70 lorsque Marc, jeune professeur de mathématiques, s’essaye avec succès à la production de vins de fruits dans sa collocation à Uccle. Une dizaine d’années plus tard, il rencontre les membres de la Confrérie des Vignerons belges et wallons et abandonne définitivement les vins de fruits pour se consacrer entièrement aux raisins.

Dans les années 80, il plante ses premières vignes sur le terrain d’un ami. A force de temps, de patience et de soins le vignoble s’est bien développé et les premières vendanges ont eu lieu.

En 2007, le terrain de son ami a été vendu et pendant deux ans, Marc de Brouwer s’est demandé si j’allais pouvoir continuer. Il s’est vu proposé par la commune d’Uccle de pouvoir replanter ses pieds de vignes dans une prairie au pied de la réserve naturelle du Kauwberg, site classé Natura 2000.