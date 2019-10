Valériane - Le grand salon bio a fêté ses 35 printemps

Une formule inchangée depuis le début : 300 exposants, des dizaines de conférences et ateliers et un thème.

Cette année, le thème était placé sous le signe des abeilles, ces sentinelles de la qualité de l’environnement paient un lourd tribu aux pesticides, à la banalisation de nos paysages et à l’acarien Varroa qui les parasite. Le "Village des Abeilles" a été mis en place où ont bourdonné des acteurs du secteur apicole : associations, produits de la ruche, cosmétiques BIO, etc. Diverses conférences et ateliers sur le sujet ont également rassemblé de nombreux participants.

Les intervenants dans le reportage sont :

Céline Isorez - beeboxworld.com

Joëlle Vandenbussche - apiculture-naturelle.be

Georges Kaisin - Lionel Pistone - natpro.be

Albert Roulive - outilstradition.be

Bastien Noël - oyas-environnement.fr

Catherine Richard - adalia.be

Conseils lecture pour débuter au jardin : "Le Guide du Jardin bio" de Jean-Paul Thorez chez Terre Vivante