Le retour du lilas dans nos jardins

Moins présent au jardin, le lilas offre pourtant des fleurs parmi les plus parfumées.

Autrefois, cet arbuste était extrêmement populaire. On organisait même des concours de la grosse fleur. Pourquoi, le lilas a peu à peu disparu de nos jardins ? Peut-être à cause de cette image de jardin de grand-mère, de jardin du curé à laquelle il était associé. Quand on s’est passionné pour la diversité des variétés dans nos jardins, on a oublié le lilas.