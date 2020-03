Le printemps s’invite chez vous grâce aux primevères

Les primevères de chez Rudy Raes - Extrait de Jardins & Loisirs du 01/03/2020 - 01/03/2020 La primevère est l'une des premières fleurs qui fleurissent au printemps. C'est dans la pépinière Rudy Raes, située en Flandre Orientale, que naît une sélection de primevères aux couleurs uniques et à la floraison plus longue dans le temps. De plus, elles répondent à une exigence importante, à savoir : facile à cultiver !