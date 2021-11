Le potager sur le toit du Dehaize Boondael à Ixelles

Le pionnier des potagers de supermarchés en Belgique est l'enseigne Delhaize . En 2017, elle a lancé le projet d'utiliser les 320m² du toit de son supermarché à Boondael (Ixelles) pour créer un potager en pleine ville. Défi relevé ! Quatre ans plus tard, les légumes poussent en plein air sur la moitié de la surface. L'autre partie est utilisée pour la production sous serre. Et rien ne se perd : Pour garder la serre à température, la chaleur des frigos du magasin est récupérée et ensuite réinjectée dans la serre. Des panneaux solaires ont été installés, tout le bois est certifié PEFC et là où nous le pouvions, nous avons aussi une toiture végétale.