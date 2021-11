Le potager du Carrefour Market La Mazerine à Genval - Extrait de Jardins & Loisirs du 21/11/2021 -... Le Carrefour Market Genval La Mazerine a pour objectif de devenir un acteur du monde de demain en développant un concept original, novateur et dans l’air du temps autour d’un potager en permaculture, baptisé CARE FOR. Bien plus qu’un simple potager, care for se veut être un projet social, solidaire, pédagogique et culturel. Un pôle attractif de la région réunissant à la fois l’agriculture de demain ( la permaculture ), la formation et l’éveil aux valeurs du bien manger et de l’entraide.