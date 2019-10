Le parc du Keyenbempt – Un parc bruxellois à vocation sociale et écologique

Situé à Uccle, le parc du Keyenbempt s'étend sur 10 hectares et est géré par Bruxelles Environnement en répondant à deux objectifs : préserver l’intérêt écologique des lieux et le transformer en espace public utile et accessible.

Le Keyenbempt, littéralement " prairie argileuse ", est un vestige des zones marécageuses qui bordaient jadis le cours du Geleytsbeek dans la vallée de la Senne. Aménagé en 2006 par Bruxelles Environnement, le parc offre des ambiances variée via un espace un champêtre, constitué de marais et de potagers et un décor boisé. Le Geleytsbeek, le cour d'eau qui traverse le parc, est canalisé sous la plaine du Bourdon pour couler à ciel ouvert sur 700 mètres au milieu du Keyenbempt.

Trois zones de potagers donnent aux riverains la possibilité de cultiver la terre, de maintenir à cet endroit une pratique ancestrale et typique du Keyenbempt, et de composer dans ce quartier pourtant fortement urbanisé de Bruxelles des ambiances champêtres pour le moins inattendues.