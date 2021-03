Le parc de Mariemont - Extrait de Jardins & Loisirs du 28/02/2021 - 28/02/2021 Le parc de Mariemont fait partie du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Hêtres pourpres, tulipiers de Virginie, chênes séculaires, séquoias géants et autres merveilles de la nature font de ce parc à l'anglaise (45 ha) le plus bel arboretum de Wallonie. On y remarque des sculptures des artistes belges Victor Rousseau, Constantin Meunier et Jef Lambeaux, ainsi que l'une des quatre fontes en bronze des Bourgeois de Calais par Rodin.