Le nouveau visage du Jardin botanique de Meise

Depuis juin, il a un nouveau visage . L’entrée principale "Impératrice Charlotte" a été ouverte avec un nouveau bâtiment d’accueil et une nouvelle place. Cet espace d’accueil est le point de départ de toute visite du Jardin Botanique et abrite également la nouvelle Boutique du Jardin.

Le circuit de promenade croise un pré fleuri . Fin de l’été, il offre toujours du pollen et du nectar aux insectes butineurs. Ils sont à l’honneur dans un espace éducatif où les enfants sont les bienvenus. Ils peuvent observer le va-et-vient des abeilles solitaires.

A l’arrière de l’orangerie, l’ancien potager clos du château a été complètement réaménagé. Il a retrouvé sa vocation culinaire avec une collection de légumes, des plus anciens aux plus modernes. Les spécificités culinaires et gustatives de la Belgique sont bien sûr à l’honneur.

Dans les parcelles, les légumes moins connus sont une invitation à sortir des sentiers battus pour découvrir de nouvelles saveurs.

Les légumes cultivés ici peuvent être récoltés et préparés. Une cuisine de plein air accueille des ateliers pratiques animés par un chef. En famille, entre amis, on peut élaborer de nouvelles recettes et déguster ensuite les plats dans le jardin.