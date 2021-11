Le Metasequoia 'Spring Cream', un conifère au feuillage clair qui tombe en hiver

Le Metasequoia 'Spring Cream' - Extrait de Jardins & Loisirs du 21/11/2021 - 21/11/2021 Le Metasequoia 'Spring Cream' est un conifère au feuillage printanier coloré de blanc crème qui devient vert clair durant l'été. Il a une croissance un peu plus modérée qu'un Metasequoia type et un port plus conique au branchage aéré. Il peut atteindre 5 à 6 m de hauteur à maturité.