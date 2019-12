Le livre "Toutes les plantes belles en hiver"

Beaucoup de jardiniers délaissent leur jardin entre la Toussaint et Pâques. Pourtant, le jardin peut être magique à cette saison et déborder de couleurs, de fleurs et de parfums. C’est à partir de ce constat que James Garnett, responsable des collections ligneuses de l’arboretum du cimetière parc de Nantes et Didier Willery, Directeur botanique au jardin du Vasterival en Normandie, ont dressé un inventaire des plantes les plus attrayantes en hiver. Ils passent en revue les espèces et variétés classiques et font découvrir des plantes méconnues dont nos jardins pourraient s’enrichir. Ils mettent en avant tous les aspects pratiques de choix, de culture et de mise en scène pour que le jardin beau en hiver le soit aussi le reste de l’année.

"Toutes les plantes belles en hiver" de James Garnett et Didier Willery aux éditions ULMER.