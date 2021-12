Le laurier fêtera Noël

On oublie désormais l’image de prestige longtemps associée à cette plante. Elle se répand sur les terrasses et sur les balcons des appartements. Un laurier peut affronter de temps à autre une nuit de gel. Mais si les températures doivent rester négatives durant plusieurs jours, la plante doit être abritée et les arrosages sont espacés pour juste conserver un peu de fraîcheur dans la motte. Il ne faut pas nécessairement rentrer le laurier sous une serre. Il peut parfaitement hiverner dans un garage et même dans la pénombre d’une cave, à condition de ne pas subir plus de deux mois d’obscurité.