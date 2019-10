Un jardin qui éveille les 5 sens à Ghlin : le jardin sensoriel

Cette belle idée a germé dans l’esprit d’un professeur d’horticulture du Centre Provincial d’Enseignement Spécial de Mons (CPESM Ghlin), partant du constat que les jardins sensoriels déjà existants ne sollicitaient pas les 5 sens, délaissant l’ouïe et la vue.

Après un important travail de collaboration entre les différents services provinciaux, l’école secondaire du CPESM, le département espaces verts de Hainaut Gestion du Patrimoine et Hainaut Ingénierie Technique, ce jardin adapté et destiné à la stimulation des sens est devenu réalité fin septembre.

Tous les élèves du secondaire ont mis à main à la pâte : ceux de la section horticole se sont occupés de la partie "plantation et entretien", ceux de la section "construction" ont pris en charge l’émaillage et le vernissage de toutes les structures métalliques et d’autres élèves ont participé à la fabrication des moulins à vent, des nichoirs et des mangeoires pour oiseaux.