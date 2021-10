Le jardin "Les Tilleuls" à Lasne, un jardin bourdonnant et bruissant de vie.

Jardin « Les Tilleuls » à Lasne - Extrait de Jardins & Loisirs du 24/10/2021 - 24/10/2021 Cet ancien verger de 57 ares a été aménagé en un jardin structuré bordé de tilleuls palissés. Des parterres réguliers plantés d’arbustes, de rosiers, de vivaces et d’Hydrangea dans les tons blancs, roses et bleus et mauves jouxtent la maison. Découverte du jardin "Les Tilleuls" à Lasnes.