"Le Sous-Bois" à Wépion et ses vues plongeantes sur la Meuse

Le Sous-Bois, un jardin en bords de Meuse - Extrait de Jardins & Loisirs du 06/10/2019 - 06/10/2019 L'émission du jour a été réalisée dans un des plus beaux jardins de Belgique, Le Sous-Bois à Wépion dans le namurois. Un espace splendide, créé par Philippe Taminiaux, créateur et Président du Festival International du Film Nature de Namur, offrant des vues plongeantes sur la Meuse et sur la Citadelle namuroise.