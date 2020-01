Le jardin exotique d'Annie et Danny dans le Limbourg

Cette collection surprenante de plantes exotiques est le fruit de la passion de ce couple. Une passion qui a commencé, il y a plus de 40 ans, avec les fuchsias.

A l’époque, il n’y avait pas un vaste choix de plantes tropicales sur le marché mais ils n’ont cessé d’en trouver de nouvelles, parfois rapportées de leurs vacances pour agrandir leur collection.

Aujourd’hui, ce sont plus de 300 espèces dont quelques-unes d’entre elles peuvent être plantées en pleine terre, tandis que d’autres doivent être gardées en pot. A l’approche de l’hiver, Annie et Danny rentrent environ 400 pots de quoi remplir la véranda, la serre et la cave. En effet, les racines des plantes en pot sont moins bien protégées, voir directement exposées car en contact avec le contenant et donc avec l’extérieur.

Les plantes sous-titrées :