Le Vasterival et l'Etang de Launay, jardins des passions - Extrait de Jardins & Loisirs du... Il aura fallu plus de 50 ans à la Princesse Greta Sturdza pour transformer les 12 hectares de taillis du Vasterival en sous-bois magiques où jouent les formes, les couleurs, les parfums de plus de 9'000 espèces et variétés savamment associées pour en faire un paradis qui enchante les visiteurs tout au long de l'année. A l'Etang de Launay, c'est Jean-Louis Dantec qui jardine avec peu d’aide extérieure. C’est lui qui plante et qui taille en transparence, travaillant intensément jour après jour.