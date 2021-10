Le jardin du Bocage, un jardin en terrasses dans la région montoise

Ce vaste jardin situé en pleine campagne, à deux pas de Mons, est adossé au Mont Panisel, face à la vallée de la Trouille. Beaucoup de plantations datent du début des années septante. La propriété fut alors achetée par Henry Franeau, un avocat qui devint plus tard le bâtonnier du Barreau de Mons. Avec son épouse Jacqueline, il a entrepris d’embellir le jardin aménagé deux siècles plus tôt en vergers, potagers et espaces d’agrément. Il a été fait appel à Jacques Wirtz, un grand nom de l’architecture paysagère belge. Les topiaires qu’affectionnait Jacques Wirtz mettent en valeur le magnifique feuillage printanier d’un érable, à nouveau superbe l’automne venu. L’arbre vedette du jardin est un if plus que centenaire à l’imposante ramure, un patrimoine vivant.