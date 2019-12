Le jardin des délices – Un jardin à la croisée des générations

A la maison de repos Anne-Sylvie Mouzon, gérée par le CPAS de Saint-Josse-Ten-Hoode, quand le temps le permet, les activités se passent à l’extérieur, un extérieur baptisé "Le Jardins des Délices". Le lieu apporte un cadre de vie plus vert aux résidents. Mais il est surtout ouvert aux habitants du quartier, dont des enfants, qui viennent participer aux activités, histoire de créer du lieu intergénérationnel.

Marc Bouteiller, Directeur : "Chaque maison de repos a un projet de vie. Le jardin est au centre du nôtre. Ce projet est articulé autour de trois valeurs et le jardin incarne ces valeurs. Le premier est l’autonomie et nos résidents sont très autonomes avec ce jardin. La deuxième c’est l’humanité, une valeur qui permet les rencontres et le jardin est un lieu de rencontres par excellence. La rencontre entre générations est vraiment au cœur de notre animation. Cela permet aussi à la personne âgée d’être utile, de pouvoir transmettre ses savoirs auprès des plus jeunes. Notre troisième valeur est "maison ouverte" et nous insistons sur le fait que ce jardin est ouvert. Il est ouvert aux écoles, aux jeunes, aux voisins qui viennent porter leur compost ou qui viennent entretenir le jardin avec nous. "