Le jardin de rêve d’Anne et Christophe à Kain

Le jardin d'Anne et Frédéric Gauchet à Kain - Extrait de Jardins & Loisirs du 28/11/2021 -... Près de Tournai, autour d’un étang complètement réaménagé, Anne et Frédéric Gauchet ne manquent pas d’espace pour planter toutes leurs découvertes auprès des pépiniéristes spécialistes des arbres et arbustes peu connus.