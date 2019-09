Le jardin "Aux sources de la Julienne" en Pays de Liège

Le jardin "Aux sources de la Julienne" - Extrait de Jardins & Loisirs du 29/09/2019 - 29/09/2019 Une ferme joliment restaurée et située dans le pays de Liège est devenue le coeur d’un jardin qui s’étend sur 60 ares et qui ouvre ses portes au profit d’une œuvre parmi les Jardins en Pays de Liège. Pour compléter les aménagements et plantations, les propriétaires ont fait appel à l’architecte paysagiste Serge Delsemme qui nous servira de guide.