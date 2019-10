Escapade fleurie dans le jardin de Fabienne à Chiny

Chaque année le 2e dimanche de juin, des jardins du village de Chiny - en Gaume - ouvrent leurs portes au public. Fabienne participe à ce moment d'échanges et de convivialité. Les visiteurs découvrent les parterres denses de floraisons. Des plantes choisies avec beaucoup de soins par Fabienne en fonction du climat local où les hivers peuvent parfois être très rudes. "Je les aime mes plantes et je les choisis vraiment au coup de cœur. Ça c'est une chose. Et puis, en fonction de 'Est-ce qu'elle va pouvoir tenir le coup ou pas ?'. Je ne vais pas aller chercher le dernier cri... Cela ne sert à rien. C’est une terre très argileuse qui est sur du schiste avec des hivers très humides et très froids".

Fabienne s'investi énormément au jardin, parcourant les jardineries, les foires aux plantes et en visitant d'autres jardins en quête d’idées, de conseils, de coups de cœur. "Je privilégie toujours l'harmonie des couleurs mais c'est assez drôle, c'est souvent la plante qui choisi. C'est pas moi qui choisi la place dans le parterre. Quand je vais chercher une nouvelle plante, je me dis 'ah je vais la planter là'. Et puis je la pose là où j'avais l'intention qu'elle soit plantée. Ça ne va pas. Je la fais cheminer parfois pendant quelques jours, je la change de position et puis tout d'un coup là elle se sent bien, je la trouve jolie là et ça va tout seul".

Un jardin sans cesse en évolution... "J'achète une plante, ou deux ou trois. Je les plante mais je ne suis pas contente du résultat que cela donne au niveau des associations de couleurs... J'attends alors une année pour pouvoir déplanter et replanter... Petit à petit le jardin s'améliore. Je pense que c'est Le Nôtre qui disant 'Il faut une vie d'escargot pour faire un jardin'.

Les plantes sous-titrées sont :