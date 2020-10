Le jardin aux plantes "souvenirs" de Marie-Françoise et Jean-Pierre

La Meuse dinantaise est toute proche et au-delà de la vallée, ce sont les paysages du Condroz qui ont séduit Marie-Françoise et Jean-Pierre. Après leurs vies professionnelles, ils ont déménagé, découvrant une autre région, changeant de maison et de jardin pour une seconde partie de vie côté nature. Le jardin, ils l’ont tout de suite remodelé et les parterres se sont enrichis de plantes qui sont autant de souvenirs.

Jean-Pierre : "Les plantes "souvenirs" pour nous deux, c'est voir pousser chez nous des quelque chose qu'on a acheté à quelqu'un, à un moment particulier. Et au moment où on revoit cette plante, c'est le souvenir du bon partage vécu, des paysages vus à ce moment-là".