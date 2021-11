Le Domaine Saint-Roch à Couvin

Domaine Saint-Roch à Couvin - Extrait de Jardins & Loisirs du 07/11/2021 - 07/11/2021 Niché à l’entrée de Couvin et riche d’un passé industriel de plus de 275 ans - c'est là qu'à débuté la grande histoire de la fonderie couvinoise, le Domaine Saint Roch s‘étend sur 45 Hectares. Les bâtiments ont conservé une âme même si les lieux ont été complètement transformés en habitat groupé. Les habitants vise l'autonomie alimentaire avec le potager et le verger.