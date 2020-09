Le come-back des bruyères dans les parterres

En choisissant bien l’espèce, vous ne serez jamais sans fleurs, été comme hiver. Par exemple, l’espèce Erica darleyensis 'White Perfection' ou bruyère des neiges a le grand intérêt d’avoir une floraison hivernale, pendant que la majorité des autres plantes sont au repos. L’espèce Calluna 'Beauty Ladies', elle fleurira de la fin de l’été jusqu’aux portes de l’hiver.

En hiver, le feuillage persistant des bruyères se colore au fil des saisons en doré, orange, rouge intense ou encore en jaune fluo.

Rustique, la bruyère se plaît à n’importe quelle exposition même s’il est préférable de la planter dans un endroit dégagé et ensoleillé. Elle apprécie la chaleur du soleil, voire la sécheresse pour certaines espèces.

La plante aime un sol riche, léger, bien drainé, neutre à acide. Certaines espèces tolèrent les sols calcaires comme Erica carnea et Erica × darleyensis, les espèces les plus courantes de nos jardins. A la plantation, on apportera un peu de compost mais pas d’engrais. Recouvrez le pied avec du mulch d’écorces pour éviter l’évaporation ce qui permettra à la plante de bien s’installer.