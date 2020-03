Le Colocasia esculenta ' Madeira', une élégante plante exotique au feuillage géant

Un beau feuillage constitue un élément de décor durable et très intéressant au jardin.

Originaire des régions tropicales, le Colocasia, aussi appelé "oreille d'éléphant" à cause de ses immenses feuilles, est une vivace plantureuse avec son ample feuillage. 99% les Colocasia sont frileux et doivent être rentrés en hiver. Mais pas le cultivar 'Madeira' qui résiste à des températures jusqu'à -12°C ce qui est un exploit pour une plante tropicale.

Sélectionnée aux Etats-Unis par Brian Williams, la variété 'Madeira' est dotée d'un port très compact et forme une touffe opulente au port légèrement retombant. La plante adulte ne dépassera pas 90 cm de haut pour une envergure de 70 à 90 cm. Son feuillage est tout simplement superbe ! En forme de coeur allongé, d'abord vert foncé veiné de bleu lorsqu'il est jeune, prenant ensuite une teinte beaucoup plus sombre, presque noire. Plus la pante sera exposition au soleil, plus noires seront ses feuilles. La texture de la feuille est épaisse et douce comme du velours. La floraison, assez rare sous nos climats, a lieu en été, sous forme de spathes jaune pâle délicatement parfumés qui ressemblent à ceux des arums.