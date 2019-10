Le chêne à clous d'Herchies en lice pour l'arbre belge de l'année

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, votez pour élire l’arbre belge de plus remarquable de l’année. Il ne sera pas forcément le plus beau, le plus âgé, mais il aura une histoire.

Parmi les six arbres en lice, on retrouve le chêne à clous d’Herchies près de Jurbise. Situé en retrait du village, il est devenu un haut lieu de pèlerinage pour des générations qui se succèdent à son pied invoquant son pouvoir guérisseur des petits ou des grands maux. En 1954, le vieux chêne planté à cet endroit est mort laissant la population dans l’émoi. Afin de perpétuer la tradition, un nouveau chêne a été replanté et, 65 ans plus tard, le remplaçant a poussé sans perdre son pouvoir guérisseur, sans doute porté par la magie du lieu.

La commune ou le propriétaire privé de l’arbre lauréat recevra 2.500 euros de la Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats, de quoi offrir à l’arbre les soins d’un arboriste et l’aménagement de ses abords. Le lauréat belge défendra nos couleurs l’année suivante au concours européen " European Tree of the Year "!

Pour connaître la liste des arbres candidats et voter pour votre favori, rendez-vous sur www.arbredelannee.be.