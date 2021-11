Le Boehmeria spicata ‘Chantilly’, une cousine de l’ortie mais qui ne pique pas

Boehmeria spicata ‘Chantilly’ - Extrait de Jardins & Loisirs du 14/11/2021 - 14/11/2021 Le Boehmeria spicata ‘Chantilly’ est une vivace originaire d'Asie de la famille des orties. Elle est très rustique et résistante et se plaît dans un sol frais et à un endroit ombragé du jardin. Francis Peeters nous nous en dit plus.