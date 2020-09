La variété 'Rapsody in Pink' de ce Lilas des Indes est une nouvelle obtention qui convient bien aux cultures au nord de la Loire, donc chez nous. L’arbuste, pouvant atteindre 2 mètres de haut à maturité, a besoin d’un sol drainant et supporte très bien la chaleur. Ses fleurs en grappes roses s’épanouissent de juillet à fin septembre. On l’apprécie aussi son écorce décorative et les couleurs d’automne de son feuillage.