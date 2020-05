La technique du forçage pour des floraisons avancées et plus longues

Pouvoir profiter d’une floraison anticipée, c’est possible grâce à la technique du forçage.

La technique est simple et consiste à faire croire à la plante que sa période de floraison est arrivée. C’est possible avec toutes les plantes à bulbe et à rhizome. Vous pouvez par exemple faire fleurir des dahlias et des plantes exotiques avec un mois d’avance.

Comment ?

Dès le mois de mars, mettez le tubercule dans un pot avec du terreau. Le sommet du tubercule doit être juste recouvert par le terreau. Placez le pot dans un endroit chaud, à température d’intérieur de maison si possible ou dans la serre au soleil si elle existe, et à la lumière

Vous pourrez les planter dans en pleine terre quand le risque de gel est passé. Facile à prévoir avec la météo généralement fiable à dix jours, du moins pour les températures.

Astuce : Pour conserver les bulbes à sec à l’intérieur durant l’hiver, saupoudrez-le de cendres de bois. Cela va les protéger de la pourriture.

Francis vous dit tout dans la vidéo.