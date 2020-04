La récolte des premières salades

Les premières salades de la saison installées début mars sous une couverture en plastique translucide dans la serre sont prêtes à être récoltées.

Les laitues repiquées en pleine terre, les premiers semis et les plantes se développant en pot ont, en effet, effectué une belle croissance.

Laitue feuille de chêne blonde, une laitue à couper. Généralement, on sème ces laitues en ligne de manière assez dense. Pour assurer une longue récolte, espacez les plants de manière à ne prélever que les feuilles extérieures. La plante garde sa vigueur, continuera à croître et produira plus longtemps.

La laitue Iceberg est une laitue à la pomme compacte et fermée. Ses feuilles sont fermes et très croquantes. Elle se conserve longtemps au frigo.

La laitue Merveille des 4 Saisons est une laitue à grosse pomme rouge brun, tendre, douce et rafraîchissante. C’est une variété résistante au froid et à la sécheresse.

La laitue Grosse blonde paresseuse est une variété très ancienne à pomme volumineuse, d’un vert très blond. Elle a une assez bonne résistance à la chaleur.

Le radis Flamboyant 3 est de taille demi-longue. Sa couleur est rose écarlate et son extrémité blanche. Cette variété est très croquante.