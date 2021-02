La promenade de l’arboretum de Kalmthout s’agrandit d’un hectare

La superficie de deux terrains de football, soit un hectare, de plus pour se promener à l’Arboretum de Kalmthout, c’est le projet lancé cette année.

Les anciens propriétaires de la parcelle ont acheté et planté des sujets à la pépinière de l’arboretum en bénéficiant des conseils de spécialistes. De nombreux arbres impressionnants, comme un hêtre rouge majestueux avec des branches au sol, un noyer japonais de plus de 70 ans, un hamamélis jaune de plus de 50 ans, un beau robinier qui attire de nombreuses abeilles au printemps donnent l’impression d’être déjà dans l’arboretum.