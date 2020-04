La plantation des jacinthes au jardin

La jacinthe illumine le jardin, le balcon ou l’intérieur de nos maisons avec ses hampes florales colorées et parfumées. Dans la nature, en Turquie, au Liban et dans le nord-ouest de la Syrie, la jacinthe (Hyacinthus orientalis) est bleue. Récoltée dans son habitat d’origine, la plante est arrivée en 1543 au Jardin botanique de Padoue, en Italie. Elle fut directement hybridée pour développer son potentiel en tant que plante ornementale. L’objectif était d’obtenir des fleurs plus grandes et d’élargir la gamme des coloris. En trente ans, ces points furent acquis. Mais la jacinthe ne connût son véritable avènement dans les jardins qu’au 18e siècle, quand Peter Voerhelm, un horticulteur hollandais, obtint des fleurs doubles, déclinant le blanc, le rose, le pourpre, le violet. Depuis, la sélection et la production des bulbes de jacinthe restent l’apanage de l’horticulture néerlandaise qui propose régulièrement de nouvelles variétés.

2 images Champs de jacinthes © D.R.

Il est aisé de forcer des bulbes de jacinthe pour obtenir précocement leur floraison. Ils peuvent se développer dans de l’eau, déposés dans ces vases spéciaux vendus en jardinerie. Le plus simple est de placer les bulbes dans du terreau. Les sommets affleurent à la surface. Dans l’eau comme dans le terreau, les bulbes sont d’abord déposés durant quatre semaines dans un endroit frais et au noir, quitte à les placer sous un pot retourné. Durant cette période, les racines se forment. Par la suite, quand on voit poindre les feuilles, les bulbes peuvent être placés en pleine chaleur et à la lumière pour développer feuillage et floraison dans nos intérieurs.

Que faire de ces jacinthes, une fois la floraison terminée ? Il ne faut surtout pas jeter les plantes sur le tas de compost. Elles peuvent prendre place au jardin, idéalement dans un sol drainant et pas trop fertile. Les hampes florales fanées sont supprimées. Comme le feuillage est toujours vert, les plantes vont continuer à effectuer la photosynthèse et enrichir le bulbe de réserves nutritives qui permettront à la plante de réapparaître l’année suivante. Non seulement la jacinthe qui se naturalise est fidèle au rendez-vous printanier, mais elle peut même étendre sa présence, grâce à la production de bulbilles latéraux. Les touffes s’élargissent, nous offrant ces couleurs et ce parfum qui contribuent à la beauté du réveil printanier au jardin.

