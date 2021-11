La pépinière Choteau et ses érables du Japon

Quand il a développé sa pépinière d’arbres et arbustes dans les années quatre-vingts, Benoît Choteau était alors bien loin d’imaginer qu’il serait rejoint dans sa passion de la dendrologie par son fils Alexandre et son petit-fils Tom.

Feuillages d'érable du Japon © D.R.

Les contacts de par le monde avec d’autres spécialistes, les croisements, les semis et sélections ont permis de rassembler plus de 400 variétés avec une grande diversité de formes de feuillages et de couleurs somptueuses au printemps et en automne.