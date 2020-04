La Monnaie du Pape ou Lunaria annua

Très intéressante au jardin la Monnaie du Pape, aussi appelée l’Herbe aux Ecus, est en pleine floraison en ce mois d’avril.

La lunaire est originaire du sud-est de l’Europe. Elle se laisse admirer sur le bord des chemins, dans des terrains vagues ou cultivés, car elle a tendance à s’échapper des jardins dans lesquels elle s’épanouit.

Son nom latin Lunaria annua est mal choisi car elle est bisannuelle. Elle se ressème allègrement. Là où elle apparaît, il faut la laisser en place car en la transplantant, sa racine pivotante risque de se casser.

Mellifère et adorée des papillons, son parfum est davantage perceptible la nuit. Mais si on l’aime au jardin pour ses fleurs, c’est aussi pour ses fruits, très décoratifs : des capsules plates et rondes, de 3 à 5 cm de large, qui laissent voir par transparence leurs graines. Lorsque les deux membranes latérales tombent, il ne reste plus qu’un mince disque nacré, celui-là même qui à fait la notoriété de la Monnaie du Pape, notamment dans la composition de bouquets de fleurs séchées.