La célèbre fraise de Wépion

Les fraises vendues à l’aubette d’Annette et de Bernard du "Champ des Fraises" sont cueillies le matin dans leur champ. Ces producteurs sont restés fidèles à la culture en pleine terre. Pour l'obtention d'un fruit charnu et savoureux, les fraisiers sont remplacés chaque année. Un fraisier de deux ans donnera de plus petits fruits, beaucoup de feuilles et sera sujet aux maladies. La variété 'Joly' est une obtention italienne au fruit conique rouge brillant, à la saveur bien prononcée et qui a aussi l’avantage de pouvoir être cueillie facilement. Le pédoncule se brise sans devoir être pincé.