L’instant déco : Aménager un coin zen à l’extérieur

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. On vit à 100 à l’heure et avec le stress de la vie quotidienne, on rêve tous d’un endroit entièrement dédié à la détente et à la déconnexion complète. Pour cela, rien de tel qu’un jardin zen ! Un lieu qui sera idéalement situé dans un endroit à mi ombre et qui sera aménagé avec des matières naturelles comme le bois, la pierre, l’eau et le végétal.