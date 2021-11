L’arboterum de Wespelaar

L'arboretum de Wespelaar - Extrait de Jardins & Loisirs du 21/11/2021 - 21/11/2021 L’arboretum de Wespelaar est classé dans la catégorie la plus haute au sein du réseau mondial des arboretums. Ce sont près de 2000 espèces et variétés différentes sur les 20 hectares du site, avec une prépondérance pour les arbres et arbustes récoltés dans la nature.