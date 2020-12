Jardins, jardin à Paris : Des idées d’aménagement de petits espaces

Jardins, jardin - édition 2019 - Extrait de Jardins & Loisirs du 06/12/2020 - 06/12/2020 Le salon Jardins, Jardin est dédié aux amoureux du jardin urbain et du design d'extérieur. Chaque année au mois de juin, des professionnels du paysage font découvrir la palette de végétaux et de matériaux permettant de réaliser un jardin, terrasse ou balcon adapté aux conditions climatiques, d’exposition, aux goûts et aux besoins de chacun.