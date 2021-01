Jardin de rêve : Nicole et Albert jardinent en duo

Nicole et Albert vivent côté jardin dans la bonne humeur. Elle aime les arbres fruitiers et les floraisons. Il crée des installations décoratives avec des troncs d'arbres creux, sans oublier des touches humoristiques.

Nous sommes dans un jardin de coups de cœur lors des foires aux plantes et visites de pépinières. En avril, il est impossible de ne pas tomber sous le charme de l'arbre de Judée qui a la particularité de former ses fleurs au départ de l'écorce. Le long de la clôture, Albert a empilé du bois de chauffage. Mais il ne rejoindra sans doute jamais le poêle, car le tas est devenu décoratif.

C'est à l'arrière de la maison que le jardin devient une large pièce d'habitation supplémentaire avec tout d'abord une salle à manger décorée par des potées d'annuelles qui forment comme un mini parterre. La présence de couleurs se prolonge en hauteur avec cette clématite aux larges corolles. On peut pendre l'apéritif ou le café autour de cette table étonnante réalisée par Albert. Une souche porte avec la base de ces racines un plateau de verre permettant d'admirer la texture du bois.

Nicole et Albert ont un faible pour les feuillages pourpres.

Le jardin offre des coins de repos où Nicole et Albert aiment se prélasser ou préparer de nouvelles visites de pépinières et de jardins.

Le jardin devient gourmand pour le plus grand plaisir de Nicole et les papilles de sa famille lorsque les cerises et les groseilles deviennent des confitures.