Jardin de rêve : Des fleurs pour les abeilles du rucher

Thérèse et Alain sont depuis peu à la retraite. Le jardin qu’ils développent à quatre mains depuis trente ans accueille de nouveaux projets. Thérèse a créé un mini-potager. Alain est devenu un apiculteur passionné et récolte le miel de ses ruches.

7 images Entrée de jardin © D.R.

L’entrée du jardin a été dessinée de telle sorte que de la rue, on ne peut déceler les plantations et aménagements du terrain de Thérèse et Alain. Tous deux à la retraite depuis peu, ils s’investissent davantage dans l’embellissement du jardin développé ensemble au fil des ans.

7 images Arche fleurie © D.R.

Le verger est l’antichambre du jardin. Il faut d’abord saluer les pommiers ‘Reinette étoilée’ et ensuite passer sous l’arche fleurie avant de découvrir l’arrière de l’habitation.

7 images Une mare dans un jardin © D.R.

La mare occupe une position idéale. Au fil de la journée, les allées et venues sont autant d’occasions d’observer les carpes koïs et l’évolution de la végétation aquatique. Un cèdre pleureur ondule au-dessus de la mare et du parterre offrant de l’intimité à la terrasse. Comme le terrain est en pente, elle a été aménagée en contrebas. Un muret retient les terres permettant mini promenade le long des tapis de fougères langue-de-cerf et autres plantes d’ombre.

7 images Carré potager © D.R.

Quand on remonte au jardin, on croise d’abord quelques notes humoristiques avant de découvrir l’espace aménagé à droite, contre le mur de clôture. Il s'agit du petit domaine de Thérèse. Un potager qui nourrit la petite famille de mars à octobre. Thérèse et Alain aiment faire découvrir leur jardin. Au gré de la visite, les visiteurs s’arrêtent devant les floraisons abondantes

7 images Ruches © D.R.

Dans le fond du terrain, en bordure du bois, le rucher a pris place. Alain est devenu apiculteur et ses abeilles explorent le jardin et les alentours pour produire un miel aux multiples origines florales. Abeilles obligent, le jardin est " pesticides non admis ".

7 images Jardin avec cabane en saule bouturé © D.R.

Une plantation fait le bonheur des petits enfants. Une cabane en saule bouturé permet les dînettes, les cachettes et autres petits bonheurs de l’enfance dans ce jardin où Thérèse et Alain espèrent transmettre leur amour des plantes, des légumes, des abeilles et des beaux aménagements.

Les plantes sous-titrées : Anemopsis californica

Asplenium scolopendrium

Rosa ‘Rush’

Vitis ‘Chasselas Rosé’

Rosa ‘Kir Royal’

Acanthus spinosus

Hemerocallis fulva

Cornus controversa ‘Variegata’

Koelreuteria paniculata

